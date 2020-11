Amerikaner in Franken: "Trump wirkt undemokratisch"

Die Amerikanerin Hannah Teutscher schaut an diesem Morgen sichtlich mitgenommen, soeben kam die Nachricht einer Freundin aus den USA, dass Trump auch in Texas gewonnen hat. "Fuck" kommentiert das Teutscher, die seit zehn Jahren in Deutschland lebt. Sie hoffe, dass sich in den kommenden Minuten etwas verändert an dem Ergebnis, aber das passiert nicht.

Bis zum frühen Morgen hat sie zusammen mit ihrem deutschen Mann Christian Teutscher die Wahl im Fernsehen gebannt mitverfolgt. Dabei haben die beiden kaum miteinander gesprochen, eigentlich eine Seltenheit. Nun müssen sie trotz wenig Schlaf ab 8 Uhr früh arbeiten - sie haben ein Pilates-Studio in der Nürnberger Innenstadt, bieten derzeit Onlinekurse für ihre Kunden an.

Familie politisch gespalten

Auch Donny Hansen, ursprünglich aus Wisconsin, hat die Wahl von 7 Uhr Abends bis morgens um 5 Uhr früh in seinem Haus in Hilpoltstein mitverfolgt. Dass es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen wird, damit hat der Mittelfranke gerechnet. Gewünscht hat er es sich trotzdem anders. Manche Familienangehörige aus den USA hätten für Trump gestimmt, obwohl das "schlaue Menschen" seien, meint Hansen. Auch sein Vater sei ein hundertprozentiger Republikaner und habe den amtierenden Präsidenten gewählt.

Sein Vater begründete die Wahl mit einem Argument, sagt Hansen, wonach die Demokraten den Amerikanern die Waffen entziehen wollten. Donny Hansen selbst hat für Joe Biden gestimmt, er fürchtet aber das Trump wieder gewinnt. Falls das passiere, dann wäre dies nicht nur für die USA, sondern auch für die ganze Welt schlimm, glaubt Hansen.

Klage gegen Auszählung der Stimmen wirke "undemokratisch"

Benjamin Wilson kommt ursprünglich aus Kalifornien und lebt nun in Bamberg. Der Übersetzer hat die Wahl in den USA mitverfolgt und steht mit seinen amerikanischen Freunden im engen Austausch. Wie viele habe auch er damit gerechnet, dass sich die Auszählung der Stimmen verzögert. Nun bleibe aber nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Sorge bereitet ihm vor allem die Aussage Trumps, dass dieser die weitere Auszählung der Stimmen gerichtlich stoppen will. Das wirke äußerst undemokratisch. Selbst wenn Biden gewinnt, würde es schwierig werden, die gespaltene Gesellschaft der USA wieder zu einen, vermutet Wilson.

Nürnbergerin will US-Pass zurückgeben

Ähnlich sieht das auch Hannah Teutscher in Nürnberg. Und geht noch einen Schritt weiter. Falls Trump wiedergewählt werde, dann wäre die Demokratie in den USA kaputt, sagt sie sichtlich bewegt. Sie hofft, dass die Briefwähler noch dazu beitragen, das Joe Biden die Wahl doch noch gewinnt. Falls nicht, denke sie darüber nach ihren amerikanischen Pass zurückzugeben – denn in ein Amerika, dass weiter von Donald Trump regiert würde, will sie nicht zurückkehren, sagt die aus New Mexico stammende Amerikanerin.

Ihr Mann rät ihr davon ab, denn dann könne sie schließlich auch nicht mehr mitwählen. "Stimmt", sagt Hannah Teutscher, vielleicht überlegt sie es sich doch nochmal anders und behält ihren amerikanischen Pass.