American Football: Try-Out bei den Passau Pirates

In Passau haben alle Sportbegeisterten am Wochenende eine vielleicht neue Sportart ausprobieren können: American Football. Die Passau Pirates veranstalteten am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr ein sogenanntes Try Out.

Spartenleiter Detlef Paßberger war begeistert: Rund 15 bis 20 Interessierte kamen beim Schnuppertraining vorbei. "Es war wirklich sehr erfolgreich. Jetzt hoffe ich natürlich, dass auch viele dran bleiben am Football", sagte Paßberger.

Zwei Mal im Jahr veranstalten die Passau Pirates ein Training für Interessierte - in voller Ausrüstung und mit Helm. Das nächste findet wieder im Oktober oder November statt.

Spielertypen: kräftig und groß oder schnell und wendig

Die stark von Taktik geprägte Sportart bietet verschiedene Herausforderungen für jeden Sportlertyp. Gefragt sind kräftige und große Typen, die im direkten Kampf Mann gegen Mann bestehen. Genauso werden schnelle, wendige Typen gebraucht, die Pässe fangen können.

American Football in Deutschland immer beliebter

American Football findet inzwischen auch in Deutschland immer mehr Fans. Das Niveau in den Ligen steigt ständig, befeuert durch Erfolge verschiedener Spieler aus Deutschland, die sich in der NFL etablieren konnten. In Niederbayern wird unter anderem in Passau, in Straubing und in Natternberg bei Deggendorf American Football gespielt.

Der derzeit erfolgreichste Club sind die Kirchdorf Wildcats aus Simbach am Inn, sie spielen in der Bundesliga, der German Football League. Die Passau Pirates spielen in der Regionalliga. Das ist die dritte American Football Liga in Deutschland.