Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie Zwiesel eröffnet

In Zwiesel (Lkr. Regen) wird am Donnerstag die neue Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnet. Gerade der Bayerische Wald ist aktuell unterversorgt, was Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen angeht. Die neue psychiatrische Institutsambulanz hat im Gebäude des MVZ am Krankenhaus Zwiesel Räumlichkeiten gefunden. Hier kümmert sich das Team aus Psychiatern und Psychotherapeuten um Kinder und Jugendliche mit Problemen wie zum Beispiel Essstörungen, Depressionen oder Computerspielsucht.

Panische Angst vor der Schule

Der 14-jährige Leon (Name von der Redaktion geändert) ist seit Monaten wegen eines psychischen Problems in Behandlung in der Praxis des Kinder- und Jugendpsychiaters Dr. Fink in Deggendorf. Leon leidet an extremer Schulangst. An vielen Tagen traut er sich nicht einmal das Gebäude zu betreten. In den Gesprächen mit Dr. Fink und den Psychotherapeuten in der Praxis lernt er mit seiner Angst umzugehen und sie zu kontrollieren.

Ursache suchen

Jahrelang ist Leon ganz normal zur Schule gegangen. Was der Auslöser für seine extreme Schulangst ist, weiß niemand ganz genau. Seit seine Mutter für längere Zeit in einer Reha-Klinik in Oberbayern verbringen musste, ist die Angst extrem geworden:

"Die Reha von der Mama war relativ schwierig für mich. Da habe ich die Angst bekommen, dass ich nicht (Anm. d. Red.: in die Schule) reingehen kann, dass es nicht klappt, dass ich es nicht schaffe. Wenn man es (Anm. d. Red.: das Schulgebäude) von außen sieht, bekommt man Panik und Angstzustände. Wenn man drin ist dann denkt man, man kommt nicht mehr raus." Leon, Schüler