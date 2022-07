> Amberger stimmen für Hotelpläne auf Mariahilfberg

Auf dem Mariahilfberg in Amberg ist der Weg frei für die Komplettsanierung des Berggasthofes. Dafür sprach sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid aus. Ein Investor will die Gastwirtschaft zudem um ein Hotel erweitern.