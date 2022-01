Amberger Stadtarchiv: Witzesammlung aus 60 Jahren

Oberpfälzer "Witzemeister" ist begeistert

Der Oberpfälzer "Witzemeister" und Gstanzlsänger Marcus Lukas ist begeistert von der Amberger Witzesammlung. Viele der Witze funktionieren auch heute noch, aber nicht alle, resümiert der gebürtige Kohlberger. Frauen- oder Männerwitze, die gerne mal unter die "Gürtellinie" gehen, bringen die Menschen auch heute noch zum Lachen, erzählt der Witze-Profi.

Doch es gibt für ihn auch Grenzen. In der Amberger Sammlung finden sich beispielsweise auch Witze über nackte Kinder - die, so sagt Lukas, würde er nicht erzählen. Das ist ein Thema, das sehr sensibel ist. Für ihn gibt es bei Witzen ansonsten sehr wenig Grenzen, es kommt immer auf das Publikum an.

"Die Politik aufs Korn nehmen geht immer!"

In der Witzesammlung von Joachim Kubeng finden sich auch etliche Kurztexte und Witze über Politiker und politische Einstellungen. Angefangen von Parteipolitik über Diplomatenwitze bis hin zu Anekdoten über die damalige Bundesregierung in Bonn. Politikerwitze funktionieren auch heute noch, vorausgesetzt, sie spielen sich auf lokaler Ebene ab, so Lukas.

Seiner Meinung nach lacht das Publikum besser über einen Witz oder einen Sketch, wenn sie die Politiker - zum Beispiel den Bürgermeister - kennen. Der Oberpfälzer Witzemeister freut sich, dass die alten Witze überlebt haben. Er persönlich glaubt, dass Witze nie aussterben werden, sie verändern sich nur im Laufe der Zeit.