02.01.2019, 12:21 Uhr

Amberger Prügelattacken: NRW-Innenminister widerspricht Seehofer

Nach den Prügelattacken von jungen Asylsuchenden in Amberg in der Oberpfalz hat die Diskussion über Konsequenzen begonnen. Bundesinnenminister Seehofer will schärfere Gesetze. NRW-Innenminister Reul (CDU) sieht das anders.