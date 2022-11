Amberger Callcenter-Betrug: Tatverdächtige in Hamburg verhaftet

Gut vier Monate nach einem Callcenter-Betrug, bei dem ein Ehepaar aus Amberg eine fünfstellige Summe verloren hat, ist jetzt eine mutmaßliche Mittäterin verhaftet worden. Die 21 Jahre alte Frau sitzt in Hamburg in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie soll bei dem Betrug in Amberg mitgeholfen und als Geldbotin fungiert haben.

Ehefrau fällt auf falschen Polizisten rein

Ende Juni war eine 66 Jahre alte Frau aus Amberg von einem falschen Polizeibeamten angerufen worden. Er überredete sein Opfer, einen insgesamt fünfstelligen Eurobetrag bei der Bank abzuheben, und zwar mit der Behauptung, der Ehemann der 66-Jährigen befinde sich in einer Notlage.

Junge Frau als Geldbotin

Das Geld wurde damals von einer jungen Frau abgeholt. Die Geldbotin konnte zunächst flüchten, wie die Polizei weiter mitteilt. Die damals in Amberg gesicherten Spuren würden jetzt den Verdacht nahelegen, dass die verhaftete 21-Jährige an dem Betrug beteiligt war. Gegen die junge Frau werde weiter ermittelt.