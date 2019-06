Amberger Alt-OB wird neuer Ehrenbürger der Stadt

Alt-OB Wolfgang Dandorfer (CSU) wird neuer Ehrenbürger von Amberg. Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt, nachdem der Stadtrat auf Anregung des aktuellen Amtsinhabers Michael Cerny (CSU) einen entsprechenden einstimmigen Beschluss gefasst hat.

Stadtrat, Landtagsabgeordneter und Oberbürgermeister

Dandorfer, der am Mittwoch (5. Juni) 70 Jahre alt wird, soll mit der Ehrenbürgerschaft für sein umfassendes Engagement geehrt werden. 1978 kam er in den Stadtrat, dem er bis 2014 angehörte. Von 1982 bis 1990 war er Landtagsabgeordneter, von 1990 bis 2014 dann Oberbürgermeister von Amberg. Laut Mitteilung der Stadt Amberg gehen auf Dandorfers Initiative zahlreiche Projekte zurück, unter anderem die Errichtung der Hochschule sowie die Ausrichtung der Landesgartenschau 1996.

"Mit der Ansiedlung der technischen Fakultäten der einstigen Fachhochschule und heutigen Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden konnte nicht nur die Attraktivität der Schulstadt Amberg erheblich gesteigert und um eine akademische Ausbildungsrichtung erweitert werden. Auch die Wirtschaft hat von dieser Einrichtung, die nicht zuletzt dank Dandorfers Einsatz bereits am 5. Oktober 1995 ihren Studienbetrieb aufnehmen konnte, deutlich profitiert." Mitteilung der Stadt Amberg

Die Landesgartenschau habe sich ebenfalls "als Glücksfall" entpuppt - mit "nachhaltigen Auswirkungen" bis in die heutige Zeit, so die Stadt, die in ihrer Mitteilung auch betonte, dass Dandorfer auch als Wegbereiter für attraktiven Wohn- und Lebensraum für die Bürgerinnen und Bürger und Förderer der Amberger Wirtschaft fungierte. "Nicht zuletzt dank seiner Aktivitäten im Baubereich hat die Stadt Amberg einen beachtlichen Aufschwung genommen."

OB Cerny: Dandorfers Arbeit "von großem Sachverstand geprägt"

Außerdem wurde betont, dass es Dandorfer gelungen sei, die Bayerische Landesausstellung 2003 nach Amberg zu holen, die den an der Vils geborenen "Winterkönig" Friedrich V. zum Thema hatte. Mehr als 80.000 Besucher kamen damals.

"Wolfgang Dandorfer verstand sein kommunales Mandat als Auftrag und Verpflichtung. Seine Arbeit war von großem Sachverstand geprägt." Michael Cerny, OB der Stadt Amberg

Das Wohl der Stadt Amberg und ihrer Bürger habe Dandorfer stets am Herzen gelegen und seine Entscheidungen bestimmt, so Cerny weiter. Er habe maßgeblichen Anteil daran, dass Amberg heute zu einem attraktiven Arbeits- und Wohnstandort geworden ist - mit einem innovativen Wirtschaftsklima, einer intakten, historisch wertvollen Innenstadt, einer modernen Infrastruktur sowie einem hohen Freizeit- und Naherholungswert, betonte Cerny.