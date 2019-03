12.03.2019, 18:01 Uhr

Amberg: Zwei Männer wegen Gefangenenmeuterei vor Gericht

Am Landgericht Amberg hat ein Prozess gegen zwei Häftlinge begonnen: Sie sollen nicht nur einen Wärter überwältigt haben, um an seinen Schlüssel zu gelangen, sondern auch billigend in Kauf genommen haben, dass sich Beamte mit Hepatitis-C anstecken.