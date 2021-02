Amberg-Sulzbacher Schulen trotz Inzidenz über 100 weiter offen

Die Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis Amberg-Sulzbach bleiben auch trotz einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 132,9 (RKI, Stand 25.2.) am Freitag geöffnet. Wie das Landratsamt mitteilte, soll dann im Laufe des Vormittags entschieden werden, wie es in der kommenden Woche weitergeht.

Behörden spielen auf Zeit

Landrat Richard Reisinger (CSU) und die Führungsgruppe Katastrophenschutz hätten entschieden, dass der heutige "Karenztag" abgewartet wird, so das Landratsamt. Falls die Einrichtungen geschlossen werden, wird dies im Kreisamtsblatt und auf der Website des Landkreises mitgeteilt. Die Schulen würden dann wieder den Distanzunterricht aufnehmen.

Sieben-Tage-Inzidenz binnen einer Woche verdoppelt

Laut Landratsamt ist die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche täglich gestiegen. Vor genau einer Woche lag der Inzidenzwert noch bei 64,0. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen hat sich also verdoppelt. Im Landkreis Amberg-Sulzbach wurde bereits die britische Corona-Variante festgestellt. Diese könne mit dem rapiden Anstieg der Zahlen in Verbindung stehen, so eine Sprecherin des Landratsamts.

BLLV zeigt Verständnis und appelliert an Impfungen für Lehrkräfte

Die stellvertretende Bezirksvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands Oberpfalz, Maria Karg-Pirzer, sagt auf BR-Anfrage: "Es ist rechtlich nichts daran auszusetzen, dass der Landkreis erstmal die Entwicklung abwartet. Wichtig ist natürlich, dass der Gesundheitsschutz erhalten wird." Weiterhin sei der Präsenzunterricht unersetzlich für die Schülerinnen und Schüler, so Karg-Pirzer. Sie warnt dennoch davor: "Länger als einen Tag sollte man nicht noch abwarten. Falls die Zahlen weiter steigen, muss man Maßnahmen ergreifen und die Schulen wieder schließen." Zum Schutz der Beschäftigen wünscht sich der BLLV außerdem eine schnelle Impfung für Lehrerinnen und Lehrer.