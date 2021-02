Amberg-Sulzbach: Schulen wegen gestiegener Zahlen ab Montag zu

Schulen und Kitas im Landkreis Amberg-Sulzbach bleiben wegen weiter steigender 7-Tage-Inzidenz am Montag geschlossen. Aufgrund einer aktuellen Inzidenz von 163 müssen Grund- und Förderschulen und Abschlussklassen der Real- und Mittelschulen ab kommenden Montag wieder in den Distanzunterricht gehen. In den Kindertageseinrichtungen ist nur eine Notbetreuung möglich, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr

Außerdem gilt ab 1. März die Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Landrat Richard Reisinger (CSU) ist die Entscheidung nicht leichtgefallen: "Es ist eine sehr bittere Entscheidung. Immerhin waren Schüler, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Wochenbeginn fast schon euphorisch ob der Rückkehr in die Schulen und Kindertageseinrichtungen." Die aktuellen Zahlen würden keine andere Entscheidung zulassen, der Gesundheitsschutz gehe vor, so Reisinger.

Unveränderte Situation für Abiturienten und Berufsschüler

Für die Abiturienten des HCA-Gymnasiums in Sulzbach-Rosenberg ändert sich vorerst nichts. Sie haben auch weiterhin Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht. Ähnliches gilt für Berufsschüler der Staatlichen Berufsschule in Sulzbach-Rosenberg, die zeitnah Prüfungen absolvieren müssen. Für sie findet der Unterricht wie gehabt statt, teilt das Landratsamt mit.

​Inzidenz binnen einer Woche verdoppelt

Sobald die Einrichtungen wieder öffnen dürfen, wird dies im Kreisamtsblatt und auf der Website des Landkreises mitgeteilt. Laut Landratsamt ist die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Amberg-Sulzbach binnen einer Woche täglich gestiegen.

Letzte Woche Donnerstag (18.02.) lag der Inzidenzwert noch bei 64,0. Im Landkreis Amberg-Sulzbach wurde bereits die britische Corona-Variante festgestellt. Diese könne mit dem rapiden Anstieg der Zahlen in Verbindung stehen, so eine Sprecherin des Landratsamts.