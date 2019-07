Auf dem Amberger Bergfest gibt es dieses Jahr eine Neuheut: eine "artgerechte" Bratwurst. Inhaber des Bratwurststandes ist Herbert Hottner. Er ist Metzgermeister in Amberg. Seit Anfang dieses Jahres gibt es bei ihm im Laden nur noch Stroh-Schweinefleisch zu kaufen. Die Tiere hätten ein schöneres und vor allem längeres Leben, sagt Hottner.

"Das kostet ungefähr 25 Prozent mehr, das muss es einem wert sein. Dann kaufe ich ein bisschen weniger und dann habe ich das wieder herinnen. Und ich habe ein gutes Gefühl. Mir macht es wieder mehr Spaß - ich habe wieder so Spaß wie vor 40 Jahren, als ich das Lernen angefangen habe." Herbert Hottner

Strohschweine: mehr Platz, mehr Ablenkung

In Bärnau im Landkreis Tirschenreuth züchtet Max Kraus die Strohschweine. In seinem Stall leben rund 500 Schweine, aufgeteilt in 16 Boxen.

"Das ist eine Box, die ist 7,50 Meter lang und 5 Meter breit. Vorne sind kleine Stufen drauf, wo die Schweine zum Fressen und Saufen steigen können. Das ist ein kompletter Strohbereich. Hinten an der Seite haben sie eine kleine Toilette. " Max Kraus

Seit 1996 züchtet Max Kraus bereits Strohschweine. Seine Art der Haltung wird von Landwirtschaftskollegen teilweise belächelt, schließlich ist sie kostspieliger. In konventioneller Schweinemast stehen die Tiere meist auf Betonspaltenböden ohne Einstreu und haben maximal einen Quadratmeter Platz zu Verfügung. Bei Landwirt Max Kraus sieht das anders aus: Hier bekommen die Schweine regelmäßig frisches Stroh zum Wühlen und Spielen, erhalten mehr Licht, Luft und haben mindestens 30 Prozent mehr Platz.