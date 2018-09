Amazon in Graben wird wieder bestreikt

Mit dem Ausstand will die Gewerkschaft "Existenz sichernde Tarifverträge" für die Mitarbeiter einfordern. Ver.di wirft der Unternehmensführung des US-Konzerns eine Blockadehaltung vor: Die Amazon-Beschäftigten seien trotz harter Arbeit beispielsweise vor Altersarmut nicht geschützt.

Amazon widerspricht

Der Onlinehändler verweist dagegen auf eigene Bonus-Modelle und Zusatzvergütungen. Doch der Gewerkschaft ist das zu wenig. Um 6.45 Uhr sollen sich alle Streikteilnehmer vor der Pforte versammeln.

Bei Amazon in Graben sind an die 1900 Mitarbeiter beschäftigt. Amazon gilt damit als einer der größten Arbeitgeber der Region Augsburg. Über den Standort Graben beliefert Amazon Kunden in ganz Süddeutschland sowie in Österreich und der Schweiz.