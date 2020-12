Amazon plant neues Verteilzentrum am Memminger Flughafen

Immer öfter übernimmt der Online-Versandhändler auch die Auslieferung seiner Waren selbst. Dafür plant die Firma in Schwaben ein neues Verteilzentrum. Im Gewerbegebiet des Memminger Flughafens soll es entstehen. Das bestätigte das Unternehmen heute dem BR. Bei dem Gebäude handle es sich um ein Verteilzentrum für die sogenannte "letzte Meile", also für die Verteilung und Auslieferung der Pakete an die Kunden in einem Umkreis von 30 bis 40 Kilometern.

Kommunen müssen über Grundstücksverkauf entscheiden

Mit dem Flughafen habe das Zentrum nichts zu tun, heißt es von Amazon. Die Päckchen und Pakete würden mit LKW angeliefert und dann mit kleineren Transportern an die Kunden ausgeliefert. Das Gewerbegebiet am Allgäu Airport wurde vor einigen Jahren von mehreren Allgäuer Kommunen gekauft. Deshalb muss die dafür gegründete Gesellschaft auch über den Verkauf des Grundstücks an Amazon entscheiden. An der "Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH" sind Kommunen, Sparkassen und der Flughafenbetreiber beteiligt. Gemeinsam hatten sie Grundstücke direkt am Flughafen aufgekauft. Ziel war es, den Flughafenbetreiber mit Kapital zu versorgen, erklärte Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder gegenüber dem BR.

Diskussion über einen Verkauf an Amazon "noch nicht geführt"

Schon kommenden Dienstag (8.12.) soll sich in Memmingen der Stadtratsausschuss für Finanzen mit der Anfrage beschäftigen. OB Schilder sagte auf BR-Anfrage aber auch, die Diskussion über einen Verkauf an Amazon sei "noch nicht geführt". "Das wird sich aber auch nicht auf die lange Bank schieben lassen", so Schilder.

Konflikt zwischen lokalem Einzelhandel und Online-Händler

Zur Frage, ob die Kommunalpolitik hier einen Konflikt sieht zwischen der Förderung des lokalen Einzelhandel in der Innenstadt und einer Gewerbeansiedlung des Online-Versandhändlers sagte Schilder, das könne in der Diskussion "eine Rolle spielen". Die Auswirkung des gesamten Online-Handels, nicht allein durch Amazon, sei im Einzelhandel "stark zu spüren".

Amazon betreibt bereits ein großes Versandzentrum an der B17 bei Graben im Landkreis Augsburg. Beim Bau des neuen, großen Verteilzentrums spielt für Amazon offenbar die direkte Anbindung an die A96 und die A7 bei Memmingen eine Rolle.