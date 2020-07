Amazon im Landkreis Hof: Gelände wird erschlossen

Die Ansiedlung des Versandhändlers Amazon im Landkreis Hof nimmt konkrete Formen an. Wie die Stadt mitteilt, findet am Mittwoch der Spatenstich zur Erschließung des Geländes statt. Zuvor hatten Stadt und Landkreis Hof den Kaufvertrag für ein 22 Hektar großes Grundstück im Automobilzulieferer- und Technologiepark an der A93 verkündet.

Der Internet-Riese will zwischen Hof und der Gemeinde Gattendorf sein zweites großes Logistikzentrum in Bayern bauen. Ein Gebäude, wie es dort geplant ist, unterhält das Unternehmen in Bayern sonst nur in Graben bei Augsburg.

Amazon: Große Gewerbeflächen sind schwer zu finden

Die Rede ist von einer bis zu 110.000 Quadratmeter großen Halle. Bis zu 1.000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers fiel die Wahl auf Hof und die Nachbargemeinde Gattendorf, weil derart große Gewerbeflächen, wie sie der dortige ortsübergreifende Automobilzuliefer- und Technologiepark Hochfranken vorhalte, in Deutschland rar seien. Hof liege zudem strategisch günstig zwischen den bereits bestehenden Zentren in Leipzig, Graben, Bad Hersfeld und Frankenthal bei Ludwigshafen.

Hof bekommt Logistikzentrum Nummer 14 in Deutschland

Zudem sei Bayern mit bislang nur einem Logistikzentrum auf der Deutschlandkarte des US-Versandhändlers unterrepräsentiert. In derartigen Zentren, von denen Amazon in Deutschland zurzeit 13 betreibt, werden die über das Internet bestellbaren Waren gelagert und verpackt. Danach gehen sie an die kleineren Einheiten: Zunächst an ein Sortierzentrum, dann an ein Verteilzentrum und schließlich an die Kunden. Amazon will im Herbst mit dem Bau des Zentrums beginnen.