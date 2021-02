vor 21 Minuten

Amazon errichtet Verteilzentrum in Straubing

Kurz vor Weihnachten war bekannt geworden, dass der Onlinehändler Amazon in Straubing ein Verteilzentrum errichten will. Nun steht fest, dass das Zentrum im Hafen in Straubing-Sand entstehen wird. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.