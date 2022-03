Amazon eröffnet im Mai Logistikzentrum in Hof-Gattendorf

Der Online-Versandhändler Amazon will Anfang Mai in Hof-Gattendorf sein zweites großes Logistikzentrum in Bayern eröffnen; das erste ist in nach Graben bei Augsburg. 900 der bislang geplanten 1.000 Arbeitsplätze in Gattendorf sind bereits besetzt. Darüber informierte der Versandhändler am Dienstag Politiker und Medien bei einem Baustellen-Besuch.

Stellenanzeigen von Amazon auch auf Pizzakartons

In den nächsten Wochen werde die Mitarbeitersuche noch verstärkt: Die Stellenanzeigen werden nicht nur auf Plakatwänden, im Radio und auf Flyern verbreitet, sondern zum Beispiel auch auf Pizzakartons gedruckt, erklärt Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer im BR-Gespräch. Mehrere hundert Transport-Roboter und bewegliche Warenregale sollen den Beschäftigten des Versandhändlers lange Wege ersparen. In dem gemeinsamen Gewerbegebiet von Stadt und Landkreis Hof und der Gemeinde Gattendorf entstehe für einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag eines der modernsten Logistikzentren Europas des US-Onlinehändlers.

Amazon erhöht Stundenlohn auf über zwölf Euro

Politiker aus der Region Hof zeigten sich beim ersten Baustellen-Besuch nach eigenen Worten "beeindruckt". Schon vor der Eröffnung im Mai könne man bereits positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt spüren, so Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). So stamme ein Großteil der Mitarbeiter aus Hof, außerdem erhöhe sich das Lohnniveau: "Das Einstiegsangebot von Amazon von über zwölf Euro ist bisher nicht überall selbstverständlich in Hof. Da hat die eine oder andere Firma inzwischen schon nachgezogen. Das halte ich für wichtig und auch erfreulich."

Amazon zieht wie ein Magnet weitere Firmen an

Die Amazon-Ansiedlung wirke wie ein Magnet, so der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU): "Wir spüren ein großes Interesse von anderen auswärtigen Firmen an unserer Region." Damit die Mitarbeiter des Versandhändlers direkt zum Arbeitsplatz kommen, werde der ÖPNV verbessert, außerdem sollen Radwege ausgebaut werden.