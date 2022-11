Amazon-Beschäftigte zum Black-Friday-Streik aufgerufen

Der "Black Friday" soll zum "Make Amazon Pay"-Day werden, so wünscht es sich die Gewerkschaft Verdi. Sie schließt sich einem internationalen Aktionstag der UNI Global Union an, einem weltweiten Zusammenschluss von Gewerkschaften aus dem Dienstleistungsbereich. In Bayern soll der Standort Graben im Landkreis Augsburg bestreikt werden. Dort steht Bayerns größtes Amazon-Logistikzentrum. Seit Beginn der Frühschicht wird hier gestreikt.

Verdi will Zeichen gegen drohende Altersarmut setzen

Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Streik ein Zeichen gegen drohende Altersarmut setzen. "Die aktuelle Situation der Beschäftigten hat sich durch die immer höher werdende Inflation dramatisch verschärft", so Thomas Gürlebeck von Verdi Bayern und Streikleiter in Graben. Steigende Energiepreise und deutlich höhere Kosten bei den Lebensmitteln würden unter anderem dafür sorgen, dass bei den Beschäftigten am Ende des Monats kein Geld mehr übrig bleibe. "Solange Amazon sich weigert, den Beschäftigten existenzsichernde Mindeststandards durch Tarifverträge zu garantieren, so lange werden wir zusammen mit den Beschäftigten dafür kämpfen", erklärt Gürlebeck.

Amazon will Lieferversprechen einhalten

Der Online-Händler Amazon sieht dem Streik zum Shoppingtag "Black Friday" derweil gelassen entgegen und erwartet einer Mitteilung zufolge keine Auswirkungen auf die Kundinnen und Kunden. Amazon habe bereits zusätzliche Ware an den Standorten eingelagert. Mit den Vorbereitungen auf den "Black Friday" habe Amazon schon vor Monaten begonnen, erklärt Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer. Als Arbeitgeber biete Amazon zudem gute Bezahlung. Seit September dieses Jahres würden alle Amazon-Mitarbeitenden in der Logistik in Deutschland eine Gehaltserhöhung erhalten. Der umgerechnete Einstiegslohn liege Schwindhammer zufolge bei 13 Euro brutto pro Stunde aufwärts, inklusive Bonuszahlungen.