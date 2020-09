Amateurfußball in Zeiten von Corona

Während in Baden-Württemberg die neue Saison ganz normal startet, dürfen auf Bayerns Plätzen noch keine Partien ausgetragen werden. Doch teilweise spielen Clubs aus beiden Bundesländern in derselben Liga. Partien zwischen bayerischen und baden-württembergischen Mannschaften werden so zu einem echten Problem.

Bayerische Teams dürfen in Baden-Württemberg spielen

Eine Herausforderung für Günter Stucke, der die Begegnungen organisiert. Er rät den bayerischen Vereinen, auf das Heimrecht am ersten und zweiten Spieltag zu verzichten und stattdessen beim württembergischen Verein das Spiel auszutragen. Doch wenn zwei bayerische Vereine aufeinander treffen, dann muss nach jetzigem Stand das Spiel abgesagt und nachgeholt werden.

Keine Heimspiele, keine Einnahmen

Das ist bitter für viele Vereine. Denn nach dem langen Lockdown fehlt ihnen ohnehin schon viel Geld in der Kasse. Fallen Heimspiele aus, gibt es erstmal keine Einnahmen von Tickets, Würstchen oder Bier. Und wenn Spiele irgendwann nachgeholt werden, dann wahrscheinlich unter der Woche, befürchtet der FC Silheim.

Werden Hygiene-Vorschriften im Amateurfußball gelockert?

Man könne die Maßnahmen ja verstehen wegen der Pandemie, sagt Manfred Wolf, Abteilungsleiter des Vereins, würden nicht ein paar Kilometer weiter ganz andere Corona-Vorschriften gelten. Doch vorerst wird das so bleiben. Bayerns Innenminister Herrmann verweist auf zuletzt stark gestiegene Corona-Zahlen. Der Ministerrat will am 14. September über mögliche Lockerungen im Amateurfußball beraten.