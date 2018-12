Am Würzburger Hauptbahnhof rollt Bahnverkehr wieder

Seit dem frühen Morgen war Stillstand auf der Schiene, weil die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft auch die meisten Stellwerke lahmlegen konnte. Einzige Ausnahmen waren die Westfranken-Bahn und die Bahnstrecke Würzburg-Lauda. Dort konnte der Regionalbahnverkehr aufrechterhalten werden.

Bis erster ICE fährt, dauert es noch

ICE-Züge können Bahnreisende ab Würzburg allerdings frühestens ab 10.00 Uhr nutzen, weil die Fernzüge erst entweder aus Frankfurt, Nürnberg oder Fulda anfahren müssen, so Schmid. Seinen Angaben zufolge sind rund 60 Prozent der Bahnmitarbeiter zwischen Aschaffenburg und Hof in der EVG organisiert, also rund 5.000 Beschäftigte von insgesamt etwa 9.000 in diesem Bereich.

Sehr gute Streikbeteiligung

Hoch zufrieden zeigte sich Schmid mit der Streikbeteiligung. So gut wie alle im Dienst befindlichen EVG-Mitarbeiter hätten sich beteiligt. Und auch von Seiten der Konkurrenzgewerkschaft GDL hätten sich einige Kollegen angeschlossen.