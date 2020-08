Am Wochenende wieder Stammstrecken-Sperrung in München

Die Modernisierungsarbeiten in den unterirdischen Bahnhöfen gehen weiter: Am Freitag in der Nacht ab 22.40 Uhr beginnt die Sperrung, sie dauert bis Montag (17. August) in der Früh um 4.40 Uhr.

Keine S-Bahn zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke

Zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke fährt keine S-Bahn. Die Züge halten in Pasing und am Ostbahnhof, beziehungsweise fahren oberirdisch ohne Halt zum Hauptbahnhof.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist wieder eingerichtet, laut Bahn im Sieben-Minuten-Takt. Die S8 zum Flughafen umfährt die Stammstrecke über den Südring. Fahrgäste sollten also mehr Zeit einrechnen.

Sperrung zum dritten Mal in Folge

An den beiden vergangenen Wochenenden hatte die Stammstrecken-Sperrung zu keinen größeren Problemen geführt. Sowohl Ersatzverkehr als auch Bauarbeiten sind laut Bahn planmäßig verlaufen. Fast alle Fahrgäste waren sowieso vorab informiert über die Sanierung der Tunnelbahnhöfe in der Innenstadt und die damit verbundene Sperrung.

Kritik gab es unter anderem aber vom Handelsverband Bayern. Die Stammstrecken-Sperrung sei ein echter Rückschlag für den Einzelhandel in der Münchner Innenstadt, der ohnehin noch an den Folgen des Corona-Lockdowns leidet, so Handelsverband-Sprecher Bernd Ohlmann zum BR.