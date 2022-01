Am Wochenende in die Berge: Das ist zu beachten

Schon vergangenes Wochenende hat das Kaiserwetter die Menschen in die Berge gelockt und die Straßen im Allgäu waren voll: morgens und am Vormittag Richtung Berge, abends zurück Richtung Norden. Die Polizei spricht von lebhaftem Verkehr, wie er an sonnigen Ausflugswochenenden im Allgäu üblich ist.

Wo mit Staus zu rechnen ist

Auch dieses Wochenende könnte es wieder zu längeren Wartzeiten auf den Straßen kommen, zum Beispiel auf der B19 zwischen Kempten und Oberstdorf sowie auf der B310 zwischen Oberjoch und der Anschlussstelle zur A7 bei Oy-Mittelberg.

Ausflügler sollten deshalb entsprechend Zeit einplanen und an ausreichend Versorgung denken, um die Zeit im Auto zu überbrücken - also beispielsweise Essen, Getränke und warme Decken.

Was gilt in den bayerischen Skigebieten?

Wer Skifahren möchte, muss einen 2G-Nachweis vorlegen (geimpft oder genesen). Kinder bis sechs Jahre sowie Schüler und Schülerinnen, die regelmäßig getestet werden, sind davon ausgenommen. In allen Liften gelten Maskenpflicht (ab 17 Jahren FFP2-Maske) und das Abstandsgebot.

Jungholz und Kleinwalsertal nicht betroffen

Die beiden österreichischen Exklaven Jungholz und Kleinwalsertal sind von den Corona-bedingten Einreise- und Ausreiseregeln nicht betroffen.

Darf man zum Skifahren ins Hochrisikogebiet Österreich?

Die Antwort lautet: Ja, allerdings gibt es einige Corona-bedingte Vorgaben zu beachten.

Einreise nach Österreich

2G+: Wer nach Österreich einreisen möchte (egal, ob nur zum Skifahren oder für einen längeren Zeitraum) und älter als 15 Jahre ist, muss laut österreichischem Sozialministerium vollständig geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen PCR-Test vorweisen können. Personen, die bereits geboostert sind, also eine dritte Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben, brauchen keinen weiteren Test.

Unter 12: Für Kinder bis zwölf Jahre ist kein eigener Nachweis nötig, sofern sie in Begleitung eines Erwachsenen reisen, der die Vorgaben erfüllt.

12 bis 15: Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren müssen 2G+ erfüllen oder einen so genannten Holiday-Ninja-Pass vorlegen können. Das heißt, die Jugendlichen müssen innerhalb von fünf Tagen dreimal negativ getestet sein - zweimal mit PCR-Test sowie einmal via Antigentest.

Wer diese Nachweise nicht erfüllen kann, muss sich registrieren und bis zur Vorlage eines negativen PCR-Tests in Quarantäne bleiben.

Außerdem gilt ähnlich wie in Bayern in vielen Bereichen eine (FFP2-) Maskenpflicht. Wer in Österreich auf die Piste oder ins Restaurant möchte, muss die 2G-Regel erfüllen.

Rückreise nach Deutschland

Unter 24 Stunden: Wer sich weniger als 24 Stunden in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hat, ist bei der Einreise nach Deutschland von der digitalen Einreiseanmeldung und der Quarantänepflicht befreit. Das teilte das Oberallgäuer Landratsamt auf BR-Anfrage mit. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss aber einen negativen Corona-Test vorlegen können. Es gilt also die 3G-Regel. Für Kinder unter sechs Jahren entfällt die Nachweispflicht.

Über 24 Stunden: Wer sich länger als 24 Stunden in Hochrisikogebieten aufhält, muss seine Einreise nach Deutschland digital anmelden und sich bis zur Übermittlung der gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweise an das zuständige Gesundheitsamt in Quarantäne begeben. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss zehn Tage lang in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise freitesten. Für Kinder unter sechs Jahren endet die Quarantäne frühestens nach fünf Tagen automatisch.

Wer kontrolliert die Bestimmungen?

Die entsprechenden Nachweise können im Rahmen des grenzüberschreitenden Verkehrs nach Deutschland durch die Bundespolizei kontrolliert werden, so die Information vom Oberallgäuer Landratsamt. Auch die Landespolizei wird im Rahmen ihres täglichen Dienstes verstärkt ein Augenmerk auf die Einhaltung der Corona-Regeln legen, heißt es vom Polizei-Präsidium Schwaben Süd-West.