Am Wochenende bleibt es in Bayern heiß und trocken

Während der Sommer astronomisch erst am Samstag um 4:42 Uhr beginnt, sind die Temperaturen bei uns in Bayern schon eine Weile auf Sommerkurs. Vergangene Woche Samstag hatten wir in Kitzingen und Wertheim jeweils 35,5 Grad und auch sonst verbreitet 29 bis 33 Grad. Nach kurzer Pause steigen die Temperaturen an diesem Wochenende wieder verbreitet über die 30 Grad-Marke. Am Samstag erreichen wir am Untermain bis zu 32, am Sonntag sogar bis zu 36 Grad. Am Montag ist die große Hitze dann wieder vorüber, es bleibt aber sommerlich warm mit über 25 Grad.

In Bayern ist es deutlich zu trocken, Waldbrandgefahr wächst

Neben der Tatsache, dass übermäßige Hitze Mensch und Tier gehörig zu schaffen macht, ist es auch die Trockenheit, welche unseren Böden und Wäldern immer mehr zusetzt. In Mittel- und Unterfranken sowie im Alpenvorland und in den Alpen selbst ist nicht nur der Juni bisher viel zu trocken. Zwei Drittel des üblichen Monatsregens wären bis zum 20. Juni optimal. Doch in den genannten Regionen fiel oft nur ein Drittel oder gerade einmal die Hälfte des Monatssolls.

Die vergangenen Monate waren unter anderem in Franken teilweise deutlich zu trocken. Nehmen wir als Beispiel Bad Königshofen im Grabfeld. Dort fielen im ganzen Jahr bisher erst 155,2 Liter Regen pro Quadratmeter. 267,3 Liter fallen normalerweise in der ersten Jahreshälfte. Das macht aktuell ein Defizit von 112,1 Liter - das entspricht in etwa dem Soll von zwei vollen Monaten.

Durch die Trockenheit haben wir bereits in weiten Teilen Frankens die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5 erreicht. Am Sonntag bekommen wir dort sogar die höchste Stufe. Auch im übrigen Bayern erreichen wir im Laufe des Wochenendes zusehends die zweithöchste Stufe.

Am Montag kann es regional heftig regnen

In der Nacht zum Montag und am Montag selbst überqueren uns von Hessen her dann verbreitet Schauer und Gewitter, von denen manche auch kräftig ausfallen. Dadurch beruhigt sich die Waldbrand-Gefahrenlage etwas.

Wie es bei Schauer- und Gewitterlagen im Sommer üblich ist, überquert uns in der Regel aber kein flächendeckender Landregen, der den gesamten Freistaat begießt. Es wird Regionen geben, die kaum einen Tropfen abbekommen und andere, an denen Keller und Unterführungen volllaufen. Wie sich das regional genau verteilen wird, lässt sich leider nie genau vorhersagen, weil Schauer und Gewitter in der Regel ihr Eigenleben führen.

Regional wird die Waldbrandgefahr dementsprechend ab Montag auf Stufe 2 oder 3 zurückgehen, gebietsweise aber auch bei der zweithöchsten Stufe 4 bleiben. Ab Dienstag treten Schauer nur noch vereinzelt auf.

Der Sommer dürfte ziemlich warm und trocken werden

Nächste Woche am Freitag, dem 27. Juni, ist Siebenschläfer. Die Bauernregel besagt: "Das Wetter am Siebenschläfertag die nächsten sieben Wochen bleiben mag." Natürlich reicht hier der einzelne Tag nicht aus, sondern wir schauen uns die Großwetterlage etwa bis zum 10. Juli genauer an. Die Wetterlage, welche sich in diesem Zeitraum einpendelt, kann sich über mehrere Wochen halten. Zu dieser Jahreszeit sind die Temperaturunterschiede zwischen Nordpol und Äquator mit am geringsten. In der Atmosphäre ist oft nur wenig Bewegung.

Die aktuelle Klimavorhersage des Deutschen Wetterdienstes geht von einem 1 bis 2 Grad zu warmen Sommer bei uns in Bayern aus. Das ist wenig überraschend, denn die vergangenen Monate waren wärmer im Vergleich zum langjährigen Mittel. Auch die Meere, welche uns umgeben, sind ein paar Grad wärmer als üblich. Darüber hinaus deutet die Niederschlagsprognose auf einen zu trockenen Sommer hin, am trockensten mutmaßlich im Osten Bayerns.

Das lässt den Schluss zu, dass wir weiterhin eher hochdruckgeprägtes Wetter bekommen, mit kurzen Unterbrechungen von gebietsweisen Schauern und Gewittern. Auch Hitzewellen sind weiterhin möglich, mit Spitzen von deutlich über 30 Grad. All das, vor allem die Aussichten auf weiterhin zu trockene Verhältnisse, ist für unsere Wälder alles andere als rosig. Das Thema Waldbrandgefahr dürfte in diesem Sommer also immer wieder auf uns zukommen.