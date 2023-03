Am tiefsten Bohrloch der Welt: Geothermie-Projekt beginnt

Am tiefsten noch offenen Bohrloch der Welt, in Windischeschenbach, hat ein großes Projekt zur Erforschung von Geothermie begonnen. Projektleiterin Dr. Carolin Böse und ihr Team vom Geoforschungszentrum Potsdam haben es am Mittwochabend (22.3.) in einem Vortrag im GEO-Zentrum an der Kontinentalem Tiefbohrung (KTB) in der Oberpfälzer Stadt vorgestellt.

Zwei Jahre Forschung zur Erschließung von Geothermie-Feldern

Die Forscher wollen die Durchlässigkeit in kristallinem Gestein untersuchen und herausfinden, wie man Geothermie-Felder besser erschließen und betreiben kann. Aus den Erkenntnissen könnte man dann zum Beispiel Geothermie-Projekte für Kleinstädte entwickeln. Rund ein Drittel der Fläche in Deutschland hat nach Angaben der Projektleiterin kristallines Gestein im Untergrund mit Energiepotenzial für solche Projekte. Das Vorhaben dauert insgesamt zwei Jahre und wird vom Bundesforschungsministerium gefördert .

Wissenschaftler beobachten die Fließwege des Wassers in der Tiefe

Die Vorbereitungen laufen bereits, in wenigen Wochen beginnen die Experimente an den beiden Bohrlöchern der Kontinentalen Tiefbohrung in Windischeschenbach. Dabei wird Wasser Schritt für Schritt in ein Bohrloch gepumpt und die Wissenschaftler beobachten die Fließwege des Wassers in einer Tiefe zwischen 3.000 und 4.000 Metern. Das Wasser soll die Wärme des Gesteins aufnehmen und wird dann erwärmt wieder rausgezogen. In diesen Tiefen hat das Gestein eine Temperatur von rund 120 Grad Celsius. Die Wissenschaftler zeichnen auch die Verbreitung des Wassers auf.

Experiment wird etwa vier Wochen dauern

Neben den beiden Bohrlöchern werden an rund 40 Stationen in Feld und Flur Spezialgeräte eingesetzt - im Radius von zehn Kilometern rund um die KTB. Es entstehen möglicherweise Mikro-Erdbeben, die aber nicht spürbar sein werden, sagt Dr. Carolin Böse. Ihr Team besteht aus zehn Wissenschaftlern, dazu kommen mehrere Technik-Experten für die Spezialgeräte und –instrumente. Das Experiment soll etwa vier Wochen dauern, dann folgt eine lange Phase der Auswertung der Daten.

Mit über 9000 Metern tiefstes, noch offenes Bohrloch der Welt

Anfang der 1990er-Jahre sollte in einem Prestige-Projekt der Bundesrepublik Deutschland mit der Kontinentalen Tiefbohrung in Windischeschenbach die Erdkruste erforscht werden. Die sogenannte Vorbohrung ist 4.000 Meter tief. Die Hauptbohrung etwa 200 Meter daneben kam im Jahr 1994 auf eine Tiefe von 9.101 Metern und ist damit heute das tiefste, noch offene Bohrloch der Welt. Aus dem Projekt sind eine ganze Reihe von Erkenntnissen für Wissenschaft, aber auch für Wirtschaftsunternehmen wie Ölbohrfirmen oder ähnliches entstanden.

GEO-Zentrum bietet Einblicke in Erforschung der Erdkruste

Wissenschaftler forschten seitdem immer wieder mal in den Bohrlöchern. In den vergangenen Jahren wurden hauptsächlich Messgeräte oder Spezialinstrumente darin kalibriert oder auch Kabel entdrillt. Rund um die KTB ist ein GEO-Zentrum entstanden, das Besuchern und vielen Schülern den Einblick in die Erforschung der Erdkruste bietet.