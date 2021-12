Am Taubenstein gibt es jetzt eine offizielle Nacht-Skitour

Skitourengehen boomt – und das auch zunehmend in der Dämmerung oder bei Nacht. Ein offizielles Angebot für Skitourengeher, die auch nach Feierabend oder bei Dunkelheit unterwegs sein wollen, fehlte in der Region rund um den Spitzingsee aber noch. Bisher gibt es nur den "Skitourenabend" am Sudelfeld, der einmal in der Woche stattfindet.

Lichtempfindliche Wildtiere sollen nicht gestört werden

Nun wurde von den Gemeinden der Region, den Alpenbahnen, den Bayerischen Staatsforsten und dem Alpenverein ein Konzept für die nächtlichen Skitouren erarbeitet, bei dem die lichtempfindlichen Wildtiere nicht gestört werden sollen.

"Gerade in der Dämmungszeit nehmen die Wildtiere im Winter die notwendige Nahrung zu sich, um den Energiebedarf in dieser kargen Jahreszeit zu decken. Durch die Lichtkegel moderner Stirnlampen ist der Störungsradius hier enorm", erklärt Florian Bossert, Gebietsbetreuer für das Mangfallgebirge.

Im Aufstieg und entlang der Abfahrt stehen reflektierende Schilder

Das Ergebnis des Gemeinschaftsprojektes ist die erste offiziell beschilderte Nacht-Skitour am Taubenstein: Diese startet an der Talstation der Taubensteinbahn und verläuft durch den Unteren sowie Oberen Lochgraben entlang der ehemaligen Skiabfahrt bis zum Taubensteinsattel. Sie umfasst über 600 Höhenmeter und ist knapp drei Kilometer lang.

Im Aufstieg und entlang der Abfahrt stehen reflektierende Schilder - damit die Skifahrer nicht vom Weg abkommen und sich gut orientieren können. Außerdem wurden die sensiblen Bereiche eigens gekennzeichnet, damit diese vor allem nachts gemieden werden.

Wintersport und Naturschutz

Die Natur rund um den Spitzingsee, vor allem auch die Tierwelt, ist einer besonderen Belastung durch Wanderer oder Skifahrer ausgesetzt. "Das Spitzinggebiet ist seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Gebiete für Wintersporttreibende, vor allem seit der Einstellung des Bahnbetriebs auf der Taubensteinseite im Winter", sagt dazu Roman Ossner, Mitarbeiter für Natur- und Umweltschutz bei der Sektion München des DAV.

Gerade deshalb solle die neu geschaffene Nacht-Skitour einen Kompromiss bieten zwischen den Zielen, die vielseitige Landschaft den Menschen auch künftig zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig aber auch die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen.