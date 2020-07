Am Steuer eingeschlafen und in den Wald gerast

Eine holländische Familie ist am Samstagmorgen auf dem Weg in den Urlaub auf der Salzburger Autobahn bei Brunnthal von der Fahrbahn abgekommen und in den Wald gerast. Laut Polizei war der Fahrer für Sekunden am Steuer eingeschlafen.

Familie hatte großes Glück

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, gingen die Rettungskräfte zunächst davon aus, dass die Insassen des Hondas eingeklemmt und schwer verletzt sind. Ein Hubschrauber wurde beordert. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Ehepaar und die zwei Kinder lediglich gegen Büsche gefahren waren und nicht gegen einen Baum. Sie hatten laut Polizei "Riesenglück" und konnten unverletzt das Fahrzeug verlassen. Die Polizei bestellte den Hubschrauber wieder ab.

Polizei ermittelt gegen Unfallverursacher

Der 45-jährige Fahrer war gegen 7.30 Uhr kurzzeitig am Steuer eingeschlafen. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.