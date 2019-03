Rosenmontag: Gewitter- und Sturmwarnung in Bayern

Wegfliegende Perücken und wackelnde Umzugswagen? Sturmtief "Bennet" bringt den bayerischen Faschingsfans ungemütliches Schmuddelwetter.

Zu Wochenbeginn rechnet ein Meteorologe des DWD mit ungemütlichem Faschingswetter: "Sowohl am Rosenmontag als auch am Faschingsdienstag wird es in Bayern ziemlich stürmisch". Deshalb rät der DWD den Organisatoren in den fränkischen Faschingshochburgen vorsichtig zu sein. Denn gleich am Rosenmontag rechnen die Wetterexperten mit Sturmböen bis 85 km/h. Besonders gefährdet seien der bayerische Nordwesten und das Bergland. Hier kann es bei schweren Sturmböen zu Windgeschwindigkeiten von 100 km/h und Orkanböen auf Alpengipfeln bis 120 km/h kommen.

DWD warnt: Faschingshochburgen in Franken sollen vorsichtig sein

Das Sturmtief "Bennet" wird dabei abgeschwächt über Bayern wehen. Im Westen Deutschlands sind die Karnevalsumzüge derzeit gefährdet. Mit dem starken Wind kommen auch Gewitter nach Deutschland. Über 1000 Meter kann mit Schnee gerechnet werden. Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten sollten Ski-Fahrer auf den Pisten besonders vorsichtig sein.

Wenn das Sturmtief "Bennet" dann am Dienstag über Deutschland weggezogen sein wird, rechnen die Meteorologen wieder mit milden Temperaturen von 10 bis 15 Grad.