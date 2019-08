Am Poschberg verstiegen: Wanderer nach 15 Stunden gerettet

Nach einer aufwendigen Suche konnten Bergwachttrupps nach über 15 Stunden einen Bergwanderer am Poschberg im Lattengebirge bei Schneitzlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) orten und schließlich am Mittag retten. Der 67-jährige Niedersachse hatte sich am Sonntagabend in rund 1.000 Meter Höhe in sehr steilem und unübersichtlichen Gelände verstiegen und war ohne Licht nicht mehr weitergekommen.

Nur Rufkontakt zum Gesuchten

Für die Rettungskräfte war laut BRK Berchtesgadener Land eine Handyortung nicht möglich, es gab auch keinen Sichtkontakt. Lediglich Rufkontakt konnte hergestellt werden. Unterstützt von einer Wärmbilderohne der Bergwacht suchten Rettungstrupps zu Fuß einen Weg zu dem Verirrten, dazu wurde auch die Nordostflanke des Poschbergs mit einem starken Scheinwerfer ausgeleuchtet.

Polizeihubschrauber muss wegen starken Windes umkehren

Die Besatzung eines nachtflugtauglichen und mit Wärmebildkamera ausgestatteten Polizeihubschraubers musste gegen Mitternacht wegen starken Windes wieder umkehren.

Bergwachtteam trotzt Regen und Nebel

Heute Früh wurde der Vermisste vom Traunsteiner Rettungshubschrauber Christoph 14 zwar gesichtet, wegen Nebels konnte er den Mann aber nicht erreichen. Erst gegen 11.30 Uhr schaffte es eine Bergwachtmannschaft, zu Fuß trotz Regens und Nebels zu dem Mann zu kommen und ihn dann seilgesichert aus dem gefährlichen Gelände zu bringen. An der Rettungsaktion waren Bergwachttrupps aus Bad Reichenhall, Freilassing und Teisendorf-Anger beteiligt.