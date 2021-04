Am Osterwochenende drei Bergwachteinsätze in der Rhön

Zwei Mountainbike-Unfälle und ein Gleitschirmflieger, der in einem Baum hängen blieb. Das ist die Bilanz der Bergwachten in der Rhön über die Osterfeiertage. In einem Fall kamen auch unterstützende Einsatzkräfte aus Ober- und Mittelfranken dazu.

Mountainbiker kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Am Karsamstag war ein Mountainbiker in einem Waldstück bei Mutzenroth im Landkreis Schweinfurt verunglückt. An der Rettung beteiligt waren Mitglieder der Bergwacht aus Bischofsheim und Oberbach in der Rhön sowie aus Bamberg und Scheßlitz im Landkreis Bamberg. Die Einsatzstelle lag laut der Bergwacht Bischofsheim in unwegsamem Gelände. Daher wurde ein Hubschrauber mit Seilwinde aus Nürnberg angefordert. Zunächst versorgten die Bergretter den verletzten Mountainbiker am Boden. Dann wurde dieser – begleitet von einem Bergwachtler – per Seilwinde an Bord des Rettungshubschraubers gebracht und in ein Krankenhaus geflogen.

Fünfjähriger erleidet Kopfverletzung

Am Karfreitag hatte die Bergwacht Bischofsheim zwei Einsätze: Beim ersten Einsatz hatte sich ein fünfjähriger Junge auf einem Mountainbike-Trail nahe des Neustädter Hauses am Kreuzberg leicht am Kopf verletzt. Der Junge wurde von Bergwachtlern erstversorgt und anschließend von der Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

Gleitschirmflieger bleibt in Fichte hängen

Beim zweiten Einsatz am Karfreitag retteten die Mitglieder der Bergwacht am Kreuzberg einen Gleitschirmflieger. Der war auf einer Höhe zwischen 15 und 18 Metern in einer Fichte hängen geblieben. Der Gleitschirmflieger konnte laut Bergwacht unverletzt aus dem Baum gerettet werden. Die Rettungskräfte bargen kurz darauf auch seinen Gleitschirm.