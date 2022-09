Gedenken an das Olympia-Attentat: Münchner OB entschuldigt sich

Piazolo: "Schwärzester Tag der BRD"

Es waren die Worte eines Reporters aus dem Jahr 1972, mit dem der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (FW) seine Rede begann: "They are all gone." Eine eindringlichere Zusammenfassung der Tragödie könne es nicht geben, so Piazolo. Der 5. September 1972 sei "einer der schwärzesten Tage der BRD", dann trug Piazolo alle zwölf Namen der Attentatsopfer vor, die in Schwarzweiß-Fotografien hinter ihm zu sehen waren.

Die Erinnerung an das Olympia-Attentat sorge dafür, "dass wir unsere demokratischen Werte besser schützen als noch vor 50 Jahren." Doch, so Piazolo, dass man dazugelernt habe, sei keine Entschuldigung für die Versäumnisse von damals.

Mit Bildung gegen Hass und Intoleranz

An die Angehörigen gerichtet sagte Piazolo: "Wir trauern mit ihnen, um zwölf geraubte Leben, um zwölf zerstörte Familien." Der Wunsch, dass sie nie vergessen werden, habe unter anderem in der Errichtung dieser Gedenkstätte Niederschlag gefunden. Doch Hass, Intoleranz und Antisemitismus könnten nur mit Bildung bekämpft werden. Dies sei eine tägliche Herausforderung. Bayern bündle diese Herausforderung gerade in der Entwicklung eines übergreifenden Antisemitismuskonzepts.

Tropper: "Ein Kreis schließt sich"

Piazolos Amtskollege Yechiel Tropper, der israelische Kultusminister, erinnerte in seiner Rede daran, wie die Wettkämpfe damals fortgesetzt wurden "als wäre nichts passiert". Tropper: "Es wurden sportliche Siege gefeiert, während wir unsere Angehörigen begruben." Das Attentat sei der dunkelste Fleck der olympischen Spiele und jahrelang verdrängt worden. Nun schließe sich der Kreis, durch Zahlungen an die Hinterbliebenen. Das Beharren der Angehörigen habe sich gelohnt, so Tropper.

Auch viele der Angehörigen sprachen vor der Veranstaltung von einem sich schließenden Kreis. Sie seien froh, dass man sich endlich einigen konnte und sie nun auch besser abschließen könnten.