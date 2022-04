Am Limit: Tafel-Chef fordert in Nürnberg staatliches Umdenken

Die ersten zehn Kunden würden bereits am frühen Morgen um 6.30 Uhr vor der Nürnberger Tafel auf der Matte stehen, erklärt die Leiterin, Edeltraud Rager. Und das, obwohl die Tafel in der Sigmundstraße erst in den Mittagsstunden öffnet. Doch einige der geflüchteten Ukrainer haben offenbar Angst, leer auszugehen. Nicht nur in Nürnberg stehen die Helfer einer "riesigen Herausforderung" gegenüber, wie Rager sagt. Zu den rund 4.500 Bestandskunden der Nürnberger Tafel sind laut der Leiterin in den vergangenen Wochen nochmal rund 5.500 ukrainische Geflüchtete hinzugekommen. Sie alle sind auf Lebensmittelspenden oder eine warme Mahlzeit angewiesen.

Komplette Grundversorgung der Geflüchteten ist unmöglich

"Die Ehrenamtlichen laufen am Limit, das ist definitiv so", sagt der Bundesvorsitzende der Tafel Deutschland, Jochen Brühl, als er am Donnerstag die Nürnberger Einrichtung besucht. "Wir sagen sehr deutlich: Die Grundversorgung dieser geflüchteten Menschen ist Aufgabe des Staates." Die Tafeln könnten unterstützen, erklärt er weiter, jedoch nicht die komplette Grundversorgung der ankommenden Geflüchteten übernehmen.