Am Limit: Die Notfallversorgung im Raum Nürnberg

Volle Notaufnahmen, immer mehr Einsatzfahrten der Rettungsdienste und auch im ambulanten Bereich bei niedergelassenen Ärzten – überall stoßen die Mitarbeiter zunehmend an ihre Grenzen. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig, dennoch gibt es einen Hauptgrund: Personalmangel. Dieser sei bedingt durch fehlenden Nachwuchs oder auch durch Erkrankungen, so der Tenor auf einer Pressekonferenz in Nürnberg, bei der insgesamt neun Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Bereichen dabei waren.

Viele haben sich andere Jobs gesucht

Nicht nur Corona-Erkrankungen beim Personal spielen eine Rolle, dass sich die Lage verschärft habe; manche im medizinischen Bereich seien schlicht erschöpft, sagt Manfred Wagner, Ärztlicher Direktor am Klinikum in Fürth. "Wir sind in einer extremen Situation, die schon einen langen Zeitraum andauert. Das bringt unsere Mitarbeitenden ans Limit und zum Teil auch darüber hinaus. Das führt leider dazu, dass Mitarbeitende uns den Rücken kehren."

Lange Wartezeiten und Ausfälle von Operationen

Durch den Personalmangel käme es vermehrt zu längeren Wartezeiten in Praxen, aber auch in den Notaufnahmen von Krankenhäusern. Außerdem würden Operationen verschoben oder fallen aus. An allen Ecken und Enden würde es Überlastungssituationen geben, die dann beim Patienten spürbar werden, so Karin Becke-Jakob, Ärztliche Sprecherin der Klinik Hallerwiese.

Auch Kinderkliniken wie die Cnopfsche Kinderklinik in Nürnberg, an die die Klinik Hallerwiese angeschlossen ist, sind davon betroffen, sagt Becke-Jakob. Wenn es Probleme bei den Kinderarztpraxen gebe, weil diese sehr ausgelastet seien, kämen viele Eltern mit ihren Kindern in die Notaufnahme der Kinderklinik. "Dann haben wir bei uns in der Cnopfschen Kinderklinik an einem Tag über 120 Notfallpatienten und das ist für uns auch logistisch eine Herausforderung, die wirklich schwierig zu stemmen ist."

Mehr Patienten – aber oft wenig Verständnis

Die Patienten hätten leider oft wenig Verständnis für die Probleme der Klinikmitarbeiter, so Manfred Wagner vom Klinikum in Fürth. Es sei aber sehr wichtig, dass die Bevölkerung Verständnis für die Situation habe und die Mitarbeitenden wertschätzend behandele und diese nicht gar aggressiv angehe. "Wir tun alles, das so gut wie möglich hinzukriegen und die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten." Verminderte Personalressourcen einerseits und erhöhtes Patientenaufkommen andererseits mache es einfach sehr schwer, so Wagner.

Alters- und Pflegeheime sowie Reha-Kliniken ebenfalls am Limit

Ein erhöhtes Patientenaufkommen haben auch Reha-Kliniken sowie Alters- und Pflegeheime, die zum Beispiel wichtig sind bei der Versorgung von Patienten nach einer Operation im Krankenhaus. Khalil Anton Assaf von der m&i Fachklinik in Herzogenaurach sieht die Versorgungskette - vom Akutsektor bis hin zur medizinischen Rehabilitation - in Deutschland als noch sehr gut an. Allerdings drohe man von der "Champions League" in diesem Bereich auf die "Kreisklasse" herunter zu fallen, wenn sich nicht etwas ändere. Auch im Bereich der Reha-Kliniken gebe es Personalmangel und viele schwer kranke Patienten. Der hohe Aufwand bei der Diagnostik zum Beispiel würde derzeit nicht adäquat gegenfinanziert werden, auch das sei ein großes Problem.

Im Bereich der Alters- und Pflegeheime gebe es schon länger einen chronischen Fachkräftemangel, so fehle es auch hier an genügend Plätzen sowohl in der Kurz- als auch in der Langzeitpflege, sagt Anja-Maria Käßer, Leiterin des Seniorenamts der Stadt Nürnberg.

Bürger können mithelfen

Um die Mitarbeitenden in den verschiedenen medizinischen Bereichen entlasten zu können, könne jeder mithelfen, so Marc Gistrichocsky, Leiter der Integrierten Leitstelle (ILS) im Rettungsbereich Nürnberg. Viele Menschen würden zum Beispiel die 112 wählen, obwohl keine lebensbedrohliche Situation vorliege. Wer ein Kind mit 38,5 Fieber ohne weitere Symptome he, sei nicht richtig bei der 112 aufgehoben. Eltern sollten dann besser zum Allgemein- oder Kinderarzt gehen. Dasselbe gelte, wenn man sich etwa nur leicht in den Finger geschnitten habe. Beide Fälle seien auch kein Grund, um in die Notaufnahme eines Krankenhause zu gehen.

Unter der 116 117 könne man auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, der bei nicht-lebensbedrohlichen Situationen den Menschen weiterhelfen kann. Klar sei aber auch: Wer ein Stechen in der Brust spüre und nicht sicher sei, ob dies vom Rücken käme oder ein Herzinfarkt sei, der solle immer die 112 wählen, da sei niemand böse, wenn man anrufe.

Kliniken wollen mehr Geld

Um die Situation in der Akut- und Notfallversorgung nachhaltig zu verbessern, forderten die neun Vertreterinnen- und Vertreter aus den verschiedenen medizinischen Bereichen die Politik auf, die finanziellen Mittel aufzustocken. Außerdem sei es notwendig, dass Kliniken wieder in den Notbetrieb übergehen würden, damit die Akut-und Notfallversorgung sichergestellt sei. Dann sei es zum Beispiel auch möglich, nicht-dringliche Operationen zu verschieben und das Personal so zu entlasten.

Die Vergütung für Notfallpatienten müsse zudem ähnlich sein wie zum Beispiel bei stationär behandelten Patienten, also denjenigen, die nicht aufgrund eines Notfalls im Krankenhaus behandelt würden. Insgesamt brauche es Arbeitsmodelle, damit die Menschen in den verschiedenen medizinischen Bereichen langfristig dort arbeiten könnten und nicht nach einigen Jahren "verbraucht" aus dem Beruf ausschieden oder neue Berufe ergriffen.

Ärztin fordert grundlegenden Wandel

Das jetzige "Krisentreffen" wurde von Beteiligten aus den verschiedenen medizinischen- und dem Pflegebereich als positiv wahrgenommen. Es sei wichtig sich untereinander auszutauschen, auch um die Probleme der anderen zu verstehen und Transparenz herzustellen. Nun sei die Politik gefordert, damit das hohe Niveau der medizinischen Versorgung weiterhin erhalten bleiben könne, so der Tenor bei der Pressekonferenz im Marmorsaal in Nürnberg.

Es brauche einen grundlegenden Strukturwandel im Gesundheitswesen, sagte Karin Becke-Jakob von der Klinik Hallerwiese in Nürnberg.