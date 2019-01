Am Königssee abgestürzte Chinesin außer Lebensgefahr

Die chinesische Touristin war am späten Nachmittag des 29. Dezembers an einer steile Rinne im Bereich der Echowand am Westufer des Königssees abgerutscht. Unter anderem fiel sie an einer Felswand rund 50 Meter in freiem Fall in die Tiefe.

Spuren im Schnee führen zur Absturzstelle

Die 24-Jährige konnte trotz schwerer Verletzungen einen Notruf absetzen, aber nicht mitteilen, wo genau sie sich befand. Rettungskräfte suchten vom See aus und im Gelände nach ihr, ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera beteiligte sich an der Suche. Spuren im Schnee führten die Retter schließlich zu der Absturzstelle.

Beim Eintreffen der Retter war Chinesin unterkühlt

Die Rettungskräfte seilten sich mehrere Hundert Meter tief zu der Verunglückten ab; die Frau war bereits unterkühlt. Sie wurde mit einem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die Chinesin aus Schanghai, die allein am Berg unterwegs gewesen war, hatte mehrere Knochenbrüche erlitten.

Polizei: Keine gesundheitlichen Spätfolgen zu befürchten

Wie der BR von der Polizei erfuhr, ist die 24-Jährige nun außer Lebensgefahr. Es seien keine gesundheitlichen Spätfolgen zu erwarten. Ohne Handyempfang und die Retter von Bergwacht, Wasserwacht und Polizie hätte sie die kommenden Stunden bei einsetzendem Schneefall kaum überlebt.