Am Kehlstein: 27-Jähriger Ski-Tourengeher 100 Meter abgestürzt

Vor den Augen seiner Begleiter ist am Samstag ein Ski-Tourengeher schwer verunglückt. Rund 100 Meter sei der 27-Jährige Ski-Bergsteiger abgestürzt und habe sich dabei schwer verletzt, so das BRK, Kreisverband Berchtesgadener-Land.

Helm komplett zerstört laut BRK aber lebensrettend

Demnach war der Mann von der Buswendeplatte am Kehlstein die Dalsenwinkelstraße abgefahren und dabei von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin stürzte er eine 70 bis 80 Grad steile Felsrinne hinab und blieb schwer verletzt am Wandfuß liegen. Der vom Verunglückten getragene Helm sei beim Sturz völlig zerstört worden, habe ihm jedoch vermutlich das Leben gerettet, so das Rote Kreuz in seinem Pressebericht.

Luftrettungssack im Einsatz

Die gegen 12.25 Uhr alarmierte Bergwacht und ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber aus Salzburg bargen den Mann aus dem steilen Gelände. Nachdem eine Erstversorgung des Schwerverletzten direkt an der Unglücksstelle nicht möglich war, wurde er in einen Luftrettungssack umgelagert und mittels Rettungstau zunächst zum Obersalzberg geflogen, wo er medizinisch versorgt wurde. Von dort wurde er dann mit dem Helikopter weiter ins Krankenhaus nach Salzburg transportiert.

Die Begleiter des 27-jährigen mussten vom Kriseninterventionsdienst der Bergwacht versorgt werden.