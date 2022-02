Unbekannte sägen Holzfiguren ab – Künstler gibt nicht auf

Richard Merkl setzt die Säge wieder an – ein alter Birkenstamm hat es ihm angetan. Einen Raubvogel will der Hobby-Künstler aus dem Allgäu daraus schnitzen. Die letzten Wochen aber hat er Pause gemacht, zu groß war einfach der Frust. Denn im Dezember sind plötzlich sechs seiner Figuren verschwunden – an einem Wochenende einfach abgesägt, übrig geblieben sind nur der Fuß und seine Signatur.

Figuren als Animation zum Wandern

Mal Hamster oder Zwerg, mal Vogel – mehr als 20 Gestalten hat er für den Uferweg am Hopfensee schon geschaffen, einfach als Hobby. Alle entstehen aus kranken Bäumen, die er als Bauhof-Mitarbeiter eh fällen musste, wie er sagt.

Die Idee, aus ihren Stümpfen noch etwas Schönes zu machen, kam ihm vor gut zehn Jahren. "Meine Kinder waren ein bisschen lauffaul. Zum Wandern musste man sie immer etwas animieren, es muss halt immer was geboten sein", erinnert sich Merkl, "und dann hab ich mir gedacht: 'Dann schnitze ich halt mal ein paar kleine Figuren' und so war's dann auch, dass sie sich immer wieder gefreut haben.". Nun will er weitermachen – das freut nicht nur die Kinder, sondern auch Leute, die am Ufer entlang spazieren.

Füssens Bürgermeister droht mit Konsequenzen

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) ist froh, dass Richard Merkl nicht den Mut verloren hat, sondern weitermacht – und ärgert sich über so viel Dreistigkeit. "Also wenn sich das jetzt nochmal wiederholen sollte, dass die böswillig oder mutwillig entfernt werden, werden wir natürlich Anzeige erstatten und versuchen, auch den Täter zu finden", sagte Eichstetter.

Der Künstler hat eine Vermutung, was mit seinen Figuren passiert sein könnte. Er glaubt, dass sie jemand mitgenommen hat – als Geburtstags- oder Hochzeitsgeschenk, vielleicht auch für den eigenen Garten. Deswegen hat er einen speziellen Wunsch: "Ich glaube, die hatten bloß eine kleine Handsäge – Ich hoffe schon, dass sie davon Muskelkater bekommen haben".