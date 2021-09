Am größten Solarpark des Frankenwalds scheiden sich die Geister

Große Weizenballen liegen auf einem Feld mitten im Frankenwald. Die Sonne scheint auf den breiten Hang bei Issigau. Statt Getreide soll hier künftig grüner Strom aus der Sonne geerntet werden. Zwischen den kleinen Orten Griesbach und Marxgrün im Landkreis Hof ist auf 70 Hektar der größte Solarpark im Frankenwald geplant.

Doppelnutzung durch "Agri-Photovoltaik"

Die Idee stammt von Landwirt Constantin von Reitzenstein, seiner Familie gehören rund zwei Drittel der Fläche. Das restliche Drittel verteilt sich auf zehn weitere Grundstücksbesitzer. Geplant ist eine sogenannte "Agri-Photovoltaik-Anlage" – das heißt, die Solarmodule werden in etwa dreieinhalb Meter Höhe montiert. Auf der Wiese darunter kann weiter Landwirtschaft betrieben werden. Mit dieser Doppelnutzung will der Landwirt seinen Betrieb zukunftsfähiger aufstellen, unabhängiger sein von Trockenheit oder Borkenkäfer. Er wolle künftig Eier, Wolle, Schaffleisch und Honig produzieren, sagt von Reitzenstein.

Geld für alle in der Frankenwald-Gemeinde Issigau

Aber auch die Bürgerschaft profitiere, betont Bürgermeister Dieter Gemeinhardt. Denn der Sitz der Solarpark-GmbH ist in Issigau und damit rechnet er für seine 1.000-Einwohner-Gemeinde in den nächsten 25 Jahren mit rund 10 Millionen Euro Gewerbesteuer. Und jedem Issigauer, der sich direkt an der Anlage beteiligt, versprechen die Planer vier Prozent Zinsen. Und der Bürgermeister sieht noch weitere Vorteile: "Jeder Bürger bekommt 50 Euro Stromkosten-Zuschuss. Das sind bei einer vierköpfigen Familie 200 Euro im Jahr", sagt Gemeinhardt.

Außerdem habe die Gemeinde mit der Solarpark-GmbH noch einen regionalen Stromtarif ausgehandelt. Der gelte dann nicht nur für den größten Arbeitgeber im Ort, ein Holzwerk, sondern für alle Bürger, betont der Bürgermeister. Dieses umfassende Konzept überzeugt inzwischen auch den Bund Naturschutz.

Kritik an Lage und Größe des Solarparks

Doch es gibt auch Gegner. Die Bürgerinitiative "Photovoltaik mit Augenmaß für Issigau" betont zwar, sie begrüße grundsätzlich die Nutzung von Solarenergie. Aber sie kritisiert die Größe und Lage des Projekts. Der Frankenwald-Blick sei ein touristisch bedeutsamer Ort für die ganze Region, sagt Michael Hager von der Bürgerinitiative. Die genutzte Fläche für den Solarpark wäre etwa doppelt so groß wie die bebaute Fläche von Issigau.