vor 40 Minuten

Am Eixendorfer See entsteht ein Fischerlebnispark

Der größte Stausee der Oberpfalz wird um eine Attraktion reicher: Am Eixendorfer See bei Neuburg vorm Wald entsteht ein kleiner Fischerlebnispark. Ein Fischerdorf mit Mini-Museum und ein Lehrpfad sollen die Besucher an die Fischerei heranführen.