Am Donauufer gefundene Frauenleiche: Obduktionsbericht liegt vor

Im Fall der Frauenleiche, die am Sonntagmorgen am Regensburger Donauufer gefunden wurde, laufen die Ermittlungen. Nun ergab die Obduktion, dass die junge Frau nicht gewaltsam ums Leben kam. Vielmehr kommen andere Todesursachen in Betracht.

Unfall oder gesundheitliche Probleme

Entweder habe es einen Unfall gegeben, so die Ermittler, oder die Frau habe gesundheitliche Probleme gehabt. Für die genaue Todesursache seien allerdings noch weitere Untersuchungen notwendig, hieß es heute. Feststehe: Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.

Frau wurde wohl bereits vermisst

Die Polizei geht außerdem davon aus, dass es sich bei der Leiche um eine vermisste 18-Jährige handelt, die am Samstagmorgen von einem Spaziergang nicht nach Hause kam. Vieles deute darauf hin, so ein Polizeisprecher, allerdings warte man abschließend auf einen DNA-Bericht.

Am Sonntagmorgen gegen 7.20 Uhr hatte ein Spaziergänger die Frau auf einem Fußweg einige Meter vom Fluss entfernt gefunden, in der Nähe des Schwabelweiser Weges in Regensburg.