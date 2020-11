vor 41 Minuten

Alzenau, Kahl und Karlstein führen Ein-Euro-Ticket ein

Ab Januar 2021 können Fahrgäste in den unterfränkischen Gemeinden Alzenau, Kahl und Karlstein den Busverkehr für einen Euro nutzen. Bisher kostet ein Bus-Ticket in diesen Gemeinden am Untermain bis zu 4,70 Euro.