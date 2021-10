Alzenau: Die digitale Zukunft der bayerischen Weinberge

Auf einem Weingut im unterfränkischen Alzenau gab es einen kleinen Einblick in die Zukunft. Die neuste Technik wurde vorgestellt und ausprobiert. Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) setzen sich bereits für mehr Digitalisierung in dem Bereich ein.

Das sei in zweifacher Hinsicht wichtig: Zum einen gehe es um Arbeitserleichterung für die Winzer, um auch künftig besonders steile Hanglagen weiter bewirtschaften zu können. Zum anderen ermögliche künstliche Intelligenz gezieltere Maßnahmen bei der Bewässerung oder beim Pflanzenschutz.

Neue Technik wurde in Alzenau ausprobiert

Ein Drohnenpilot ließ auf dem Alzenauer Weinberg sein Fluggerät mit rund einem Meter Durchmesser über den Weinberg fliegen, um aus dem mitgeführten Tank ein Spritzmittel – in diesem Fall natürlich nur Wasser – zu verteilen. Außerdem kam ein aufgerüsteter Bulldog zum Einsatz, dem man seine autonomen Eigenschaften auf den ersten Blick nicht ansieht. Aber der Fahrer kann in den engen Gassen zwischen den Rebstöcken die Kontrolle abgeben, so dass der Bulldog autonom deutlich schneller fährt und dabei Unkraut hackt, ohne die Weinstöcke zu beschädigen.

Möglich ist diese chemielose Unkrautregulierung durch eingebaute Sensoren. Sobald das Fahrzeug allerdings wieder die öffentlichen Weinbergswege erreicht, muss der Mensch das Lenkrad übernehmen. Schon aus rechtlichen Gründen.

Genehmigungen für den Einsatz der Technik fehlen

Weinbaupräsident Artur Steinmann erklärt: "Wir würden morgen damit beginnen. Aber wir brauchen auch die entsprechenden Genehmigungen." Rechtsunsicherheit bestünde unter anderem für Drohneneinsätze in Weinbergen. Da sei die Technik deutlich weiter als die Politik. Dabei könnten Drohnen deutlich zur Entlastung der Böden beitragen, sagte Steinmann. Gerade im letzten Jahr hätten die Winzer bis zu 20 Überfahrten im Weinberg benötigt, um die Trauben gesund zu erhalten. Mit Hilfe von Drohnen hätte man unnötige Bodenverdichtungen vermeiden können.

Digitalministerin Judith Gerlach blickt optimistisch in die Zukunft

Digitalministerin Judith Gerlach weiß um die anfänglichen Hürden, bleibt aber grundsätzlich optimistisch für einen erfolgreichen KI-Technikeinsatz. Wenn wir den Digitalen Weinberg 4.0 bereits hätten, bräuchte es ja solche Veranstaltungen gar nicht mehr, sagt sie. Es sei aber wichtig, die Vorzüge digitaler Systeme bewusst zu machen und die Berührungsängste zu nehmen. Schon jetzt sei es etwa möglich, das Bewässerungsmanagement in Weinbergen intelligent zu steuern und damit Ressourcen zu schonen. Auch könnte der Bedarf an Wasser oder Pflanzenschutzmittel anhand von Satellitendaten ermittelt werden.

Michaela Kaniber: "Digitale Unterstützung hat großes Potential"

Auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sieht in der digitalen Unterstützung ein großes Potential. Wenn es gelingt, dem Winzer die Arbeit besonders in Terrassen- und Steillagen zu erleichtern, sei das letztlich auch ein Gewinn für die Kulturlandschaft. Denn 2.000 Arbeitsstunden pro Hektar will kaum noch jemand auf sich nehmen, weshalb diese wertvollen Anbauflächen häufig ausgelassen werden und verwildern.