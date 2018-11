Alz und Inn im Raum Burgkirchen mit Chemikalien belastet

Die dem BR vorliegende Studie des Werkbetreibers Infraserv stellt fest, dass das Wasser von Alz und Inn unterhalb des Chemieparks Gendorf stark mit Chemikalien belastet ist. Demnach fanden sich in Fischen zuletzt zwar geringere Mengen der möglicherweise krebserregenden Perfluoroctansäure (PFOA). Einige andere Stoffe wurden dagegen in hohen Konzentrationen nachgewiesen.

Rückstände in Fischen

Schwermetalle, Dioxine, perfluorierte Tenside: Verschiedenste Rückstände aus der chemischen Industrie fanden sich in Fischen in der Alz - und in geringerer Konzentration auch im Inn. Im Vergleich zu früher ist die Belastung überwiegend zurückgegangen. Ziemlich hohe Werte fanden sich aber beim Pilzgift Triphenylzinn und bei PFDA, einem noch wenig erforschten Stoff, der verwandt ist mit dem mutmaßlich krebserregenden PFOA.

Weniger Schadstoffe als vor Jahrzehnten

Die Gutachter, von der Chemie-Industrie selbst beauftragt, kommen zum Schluss: Für die Menschen bestehe keine Gesundheitsgefahr, und auch den Fischen in der Alz gehe es jetzt deutlich besser als noch vor einigen Jahrzehnten.

Das bezweifeln auch Experten vom Bezirksfischereiverein Mühldorf-Altötting nicht. Sie fordern aber deutlich mehr Forschung: mit vielen Stoffen werde ziemlich unkritisch umgegangen, obwohl die langfristigen Folgen unklar seien.