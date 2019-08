Altstadtfest in Seßlach kann stattfinden

Die Reparaturarbeiten am Rothenberger Torturm in Seßlach im Landkreis Coburg gehen voran. Eine Steinmetzfirma, Mitarbeiter des Bauhofs und der freiwilligen Feuerwehr haben die losen Steine an dem Bauwerk jetzt gesichert und mit Spezialwerkzeug wieder in die Mauer gedrückt. Mit dabei war auch Seßlachs Bürgermeister und Mitglied der Feuerwehr, Maximilian Neeb.

Altstadtfest kann wie geplant stattfinden

Laut Neeb sind die Reparaturarbeiten geglückt, das Altstadtfest am kommenden Wochenende kann daher wie geplant stattfinden. Bis Mittwoch verfugen die Mitarbeiter der Steinmetzfirma die Steine im Torbogen neu, dann ist der Rothenberger Torturm für Autofahrer und Fußgänger wieder passierbar. Ende Juli war der Fahrer eines sogenannten Teleskopladers gegen das historische Tor gefahren. Aus Sicherheitsgründen war die Durchfahrt daraufhin gesperrt worden.