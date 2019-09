Altstadtfest in Nürnberg startet

Mit dem Anstechen des ersten Bierfasses eröffnet Oberbürgermeister Ulrich Maly um 17.30 Uhr das Altstadtfest in Nürnberg. Zu den Höhepunkten gehören dabei der Festzug und das traditionelle Fischerstechen auf der Pegnitz am kommenden Samstag (14.09.) Zum Zug werden 80 Gruppen mit 400 Teilnehmern erwartet. Beim Fischerstechen treten ab 14 Uhr Mannschaften aus ganz Deutschland gegeneinander an. Beim verkaufsoffenen Sonntag dieses Wochenende (15.09.) haben zudem mehr als 200 Geschäfte geöffnet.

Konzerte in Katharinenruine

Außerdem sind wieder zahlreiche Konzerte geplant. Sie alle finden dieses Jahr in der Katharinenruine und nicht mehr auf dem Hauptmarkt statt. Besucher des Altstadtfests werden aus Sicherheitsgründen gebeten, keine Rucksäcke, großen Taschen oder Behältnisse mitzubringen. Das Altstadtfest endet am 23. September. Parallel zum Fest findet auf dem Hauptmarkt täglich der Herbstmarkt statt.