Altstadtfest ausgefallen: Raufereien und Randale in Kulmbach

In mehreren oberfränkischen Städten musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag wegen ausufernder Partys einschreiten. In Kulmbach kam es zu mehreren Sachbeschädigungen und Raufereien unter angetrunkenen Personen. Schon an den Wochenenden zuvor hatten hunderte Menschen in der Kulmbacher Innenstadt ohne Einhaltung der geltenden Corona-Regeln gefeiert. In der Stadt grassiert die Angst vor der Delta-Variante des Coronavirus, die in Kulmbach bereits nachgewiesen wurde.

Mehrere Auseinandersetzungen in Kulmbach

So wurde ein 17- Jähriger von drei Männern verprügelt und dabei leicht verletzt. Mehrere andere Auseinandersetzungen konnte die Kulmbacher Polizei in Zusammenarbeit mit Unterstützungskräften aus Bayreuth und Hof zeitnah beenden. Auch gegen junge Männer, die in der Innenstadt eine Haustür eingeschlagen hatten, wird dank Videoüberwachung ermittelt. Die Polizei bilanzierte die Nacht dennoch als weitgehend friedlich.

Kulmbacher Altstadtfest fällt aus

In Kulmbach hätte an diesem Wochenende das traditionelle Altstadtfest stattgefunden, das pandemiebedingt aber abgesagt wurde. Dennoch zeigte die Polizei am Freitag und Samstag verstärkt Präsenz in der Innenstadt.

40 Personen campieren in Pretzfeld

In Pretzfeld im Landkreis Forchheim löste die Polizei eine Geburtstagsfeier mit 40 Personen auf, die wild am sogenannten "Holländer Wehr" campierten und ein Lagerfeuer entzündeten. Die Feiernden verstießen damit gegen das Naturschutzgesetz. Eine lautstarke Party mit zahlreichen jungen Leuten löste die Polizei auch in Marktredwitz auf. Sie feierten an einem Imbissstand in der Bayreuther Straße, bis die Nachbarn wegen des Lärms die Polizei riefen.