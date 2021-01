Altreifen-Recycling: Weidener Firma an Großprojekt beteiligt

Alte Reifen sollen in Zukunft nochmal wiederverwendet werden: Das Unternehmen Estato Umweltservice in Weiden recycelt alte Reifen zu Gummi-Granulat für Sportplätze oder Fallschutzmatten. Das Granulat liefert es nun auch für das Recyclingprojekt unter Federführung von Michelin zu.

Europäisches Großprojekt

Die Tochterfirma von ATU in Weiden ist an dem europäischen Großprojekt beteiligt, bei dem aus Altreifen wieder neue werden sollen. Am Projekt mit dem Namen "BlackCycle" sind 13 Organisationen beteiligt, die einen Kreislaufprozess für Reifen entwickeln. Das soll die Umwelt schonen und Ressourcen sparen.

Schonung von fossilen Ressourcen

Ein Recycling von Altreifen zu neuen Reifen ist bislang nicht möglich, heißt es in einer Pressemitteilung von Estato. Demnach werden 1,6 Milliarden neue Reifen jährlich weltweit verkauft, das entspricht laut der Mitteilung einem Gewicht von 26 Millionen Tonnen. Mit einem Kreislaufsystem würde der Export von Altreifen aus Europa sinken und fossile Ressourcen geschont. Bereits nach fünf oder sechs Jahren soll jeder zweite europäische Altreifen zu einem neuen Reifen verwertet werden.

Kostenrahmen: 16 Millionen Euro

Das Großprojekt "BlackCycle" ist eine öffentlich-private Partnerschaft mit einem Kostenrahmen von 16 Millionen Euro, davon kommen rund zwölf Millionen Euro von der EU.