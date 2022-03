Altöttinger Initiative fordert PFOA-Untersuchungen für alle

Die geplanten neuerlichen Blutanalysen auf PFOA-Chemikalienbelastung im Landkreis Altötting gehen der örtlichen Bürgerinitiative nicht weit genug. Wie die Aktivisten in einer Mitteilung schreiben, fordern sie, allen betroffenen Landkreis-Bürgern einen Test anzubieten. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) will im Sommer allerdings nur diejenigen knapp 1.000 Menschen untersuchen, die sich auch beim ersten Mal 2018 beteiligt hatten.

Initiative: Behörden in der Pflicht

Die Gesundheitsbehörden seien in der Pflicht, alle Betroffenen über ihre persönlichen Risiken aufzuklären, scheibt die Bürgerinitiative BINT in einer Pressemitteilung. Viele hätten an der ersten Untersuchung vor vier Jahren nicht teilgenommen, weil sie damals die Gefährdung durch die Chemikalie noch gar nicht richtig hätten einschätzen können.

Belastung im Landkreis deutlich über Grenzwert

Tatsächlich gibt es erst seit zwei Jahren eine Art Grenzwert, ab dem die Konzentration mit PFOA als "möglicherweise gesundheitsgefährdend" gilt. Dieser Wert liegt bei zehn Mikrogramm pro Liter Blutplasma. Die Belastung bei vielen Bürgern im Landkreis ist jedoch deutlich höher. Die Tests von 2018 ergaben einen Schnitt von 24 Mikrogramm. Damals galt das noch als mehr oder weniger unbedenklich.

Inzwischen weiß man: Der Stoff, der über regionale Industrieabsonderungen ins Trinkwasser des Landkreises gelangte, kann unter anderem die Cholesterinwerte verschlechtern und die Reaktion des Immunsystems schwächen. So stellt sich zum Beispiel die Frage, ob bei belasteten Menschen die Corona-Impfungen schlechter wirken.

Schwächung des Immunsystems – auch bei Corona?

Deshalb will das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei den neuerlichen Blutanalysen im Sommer neben der Chemikalien-Konzentration erstmals auch die Zahl der Impf-Antikörper bestimmen lassen – aber eben nicht bei allen betroffenen Menschen im Raum Altötting, die das wollen, sondern nur bei denen, die sich auch schon 2018 haben testen lassen.