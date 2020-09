vor 9 Minuten Artikel mit Bildergalerie

Altötting ist "Bahnhof des Jahres"

Oberstdorf, Landsberg am Lech, Aschaffenburg, Murnau und Bayerisch Eisenstein: Jeder dieser Orte in Bayern war einmal "Bahnhof des Jahres". Und in diesem Jahr geht der Titel an den Wallfahrtsort Altötting in Oberbayern.