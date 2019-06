vor 4 Minuten

Altötting: 26-Jähriger soll seinen Vater getötet haben

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Reischach im Landkreis Altötting einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seinen Vater getötet und seine Mutter verletzt zu haben. Der Mann war schwer verletzt in einen Wald geflüchtet.