Altmühltaler will nicht mehr Mineralwasser fördern als bisher

Der Platz in der Treuchtlinger Stadthalle wird knapp. Immer mehr Stühle werden hereingetragen, um allen Interessierten einen Platz zu bieten. Am Ende müssen trotzdem noch einige stehen. Die Informationsveranstaltung von Altmühltaler und Neueigentümer Aldi Nord stößt auf großes Interesse. Es soll um die ersten Ergebnisse der Probebohrungen gehen – und um die Übernahme von Altmühltaler durch Aldi Nord.

Misstrauen gegenüber Altmühltaler

Draußen vor der Tür stehen etwa 20 Demonstrierende im Regen. Sie fordern mit ihren Schildern "Wasserrecht in Bürgerhand". "Es geht darum, dass wir wieder über das Wasser mitbestimmen können. Dass es nicht über unsere Köpfe hinweg abgezapft wird", findet die Demonstrantin Dorothee Bucka. "Wasser gehört uns allen", sagt Anna Dischinger. Die Demonstrierenden kennen sich aus einer früheren Bürgerinitiative. Damals haben sie sich erfolgreich gegen die Pläne von Altmühltaler gestellt, die Wasserrechte auszuweiten. Das Misstrauen gegenüber dem Getränkehersteller, ist nach wie vor zu spüren.

Um Transparenz bemüht

Altmühltaler selbst ist deshalb um größtmögliche Transparenz bemüht und will nun regelmäßig darüber informieren, was hinter den Türen des riesigen Hochregallagers passiert. Eine Botschaft ist am Abend der Informationsveranstaltung deutlich.

"Wir wollen die jetzige Höhe unserer Entnahmerechte behalten und auf keinen Fall ausweiten." Alexander Pascher, Altmühltaler-Geschäftsführer.

Daran ändere auch die Übernahme durch Aldi Nord nichts. Überhaupt ziehe der Eigentümerwechsel für Treuchtlingen keine gravierenden Änderungen nach sich. Auch die Gewerbesteuer zahlt Altmühltaler weiterhin in Treuchtlingen, sagt Pascher.