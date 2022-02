Altmühltaler Lamm-Königin gesucht – Bewerbungsfrist läuft

Es hat schon etwas Royales, wenn sich Amtsinhaberin Franziska Lechner im Dirndl mit Krönchen und Schärpe geschmückt, den Weg durch die vielen Lämmer und Schafe im heimischen Stall in Markt Berolzheim bahnt. Die 21-Jährige ist seit 2019 die "Altmühltaler Lamm-Königin". Noch. Denn jetzt sucht der Naturpark Altmühltal eine neue Regentin für zwei Jahre.

Terminarmut wegen Corona

Franziska Lechner hat ihren Job gut gemacht, auch wenn sie nicht so viele Termine absolvieren konnte, wie sie vielleicht gewollt hätte. Die Corona-Pandemie hat die vergangenen beiden Jahre fast alles unterbunden. So gibt die Mittelfränkin ihr Amt mit einem lachenden und einem weinenden Auge ab.

"Ich freue mich, dass jemand Neues kommt und vielleicht frischen Wind reinbringt!" Franziska Lechner, amtierende Altmühltaler Lamm-Königin

Start mit Lamm-Auftrieb im Mai

Ein Höhepunkt ihrer Amtszeit war der Altmühltaler Lamm-Auftrieb im oberbayerischen Mörnsheim. Zusammen mit anderen Helfern durfte Franziska Lechner medienwirksam hunderte Schafe durch den Ort auf die Sommerweide treiben. Derzeit sieht es so aus, als wären wieder mehr Termine dieser Art möglich. Die bevorstehenden Lockerungen lassen die Verantwortlichen vom Naturpark Altmühltal auf einen vollen Terminkalender hoffen.

Lamm-Königin: Derzeit nur eine Bewerberin

Für das Amt der Altmühltaler Lamm-Königin gesucht sind junge Frauen ab 18 Jahren, die keine Angst vor Schafen haben, sich frei vor Publikum sprechen trauen und gerne Dirndl tragen. Von Vorteil wäre es, gäbe es schon einen Bezug zur Schäferkultur, da auch Fachwissen gefragt sei, absolute Bedingung aber sei das nicht, so Erich Neulinger vom Verein "Hüteschäfer Naturpark Altmühltal". Auf die Frage, ob es auch ein Lamm-König sein dürfte, lacht Erich Neulinger, das gab es bisher zwar noch nie, aber vielleicht wäre das auch eine Idee wert. Vorerst werde Ausschau nach einer weiblichen Repräsentantin gehalten. Noch bis zum 31. März könnten sich Interessierte beim Naturpark Altmühltal bewerben, am besten per Email.

Botschafterin der Schäferkultur im Altmühltal

Die neue Lamm-Königin soll für zwei Jahre gewählt werden und die Regionalmarke "Altmühltaler Lamm" repräsentieren, unter anderem auf der "Grünen Woche" in Berlin. Zudem sei sie eine Botschafterin der heimischen Schäferkultur, sagt Robert Lechner, Vater der amtierenden Königin. Die Familie Lechner ist eine Schäfer-Dynastie schon seit 300 Jahren. An die 1.000 Tiere hält Lechner in verschiedenen Ställen in Markt Berolzheim, darunter 400 Mutterschafe.

Ein Amt, wie es seine Tochter innehatte, sei enorm wichtig für die Schäferkultur. Die Fleischkonsumenten müssten verstehen, so Lechner, dass durch regionale Schafhaltung die heimische Landschaft auch maßgeblich gepflegt werde. Wer Lamm aus Neuseeland oder Irland kaufe, tue nichts für seine Region.